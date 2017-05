Gastão Elias bate Del Potro no torneio de Lyon

Lusa 24 Mai, 2017, 15:53 | Ténis

Oriundo da fase de qualificação, Elias derrotou o 30.º tenista mundial, pelos parciais de 7-6 (7-0) e 6-4, em uma hora e 53 minutos.



Vindo de duas derrotas na primeira ronda de torneios ‘challenger’ e situado na sua pior posição no ‘ranking’ desde 22 de fevereiro de 2016, Elias reencontrou o seu ténis em Lyon: depois de entrar no quadro principal, graças a duas vitórias na fase de qualificação, o 125.º jogador mundial prolongou o seu momento crescente de forma (e confiança) frente a Del Potro.



O português entrou bem no primeiro ‘set’ e, diante de um ‘Delpo’ desinspirado, conquistou o ‘break’ no terceiro jogo e manteve a ténue vantagem até ao oitavo. Depois de ver o sexto cabeça de série fechar facilmente o seu jogo de serviço, Elias ‘ofereceu’ três pontos de ‘break’, que o mais cotado argentino não desperdiçou.



Com o marcador empatado a quatro, o tenista da Lourinhã teve três oportunidades para regressar ao comando do encontro, mas não conseguiu convertê-las.



Apesar dos ‘break-points’ desaproveitados, o primeiro ‘set’ acabaria mesmo por cair para o lado do número dois nacional: ‘especialista’ em ‘tie-breaks’, o rapaz da Lourinhã, que salvou um ‘set point’ com 5-6 contra, despachou Del Potro com 7-0.



No segundo ‘set’, o ‘qualifier’ luso sofreu o ‘break’ de entrada, mas conseguiu o ‘contra-break’ logo de seguida. O equilíbrio foi a nota dominante até à reta final do parcial, com o argentino a jogar mal o seu jogo de serviço e a conceder três pontos de ‘break’ ao ‘Mágico’, que fechou o encontro com 6-4.



Esta é a primeira vez que o número dois nacional chega aos quartos de final de um torneio ATP esta temporada e a primeira desde Estocolmo, em outubro do ano passado.