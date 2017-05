Gastão Elias eliminado do Estoril Open por Almagro

Lusa 03 Mai, 2017, 16:51 / atualizado em 03 Mai, 2017, 17:26 | Ténis

A fasquia estava alta para Elias que, na antevisão da terceira edição do Millennium Estoril Open, não escondeu que o seu objetivo era ir mais além no único torneio ATP português, até porque nunca se tinha preparado tão bem.



E, quem viu os três primeiros jogos, deve ter pensado que o desejo de ir até às meias-finais era possível: no jogo de entrada, o 107.º jogador mundial dispôs de um ponto de ‘break’, mas a bola saiu longa na linha de fundo, fechou o seu serviço em branco, e voltou a ter uma oportunidade para quebrar Almagro, que o campeão em título anulou com um ‘winner’.



Esse ascendente momentâneo converteu-se numa jornada de pesadelo no Estádio Millennium, com o número dois nacional a nunca conseguir entrar realmente no encontro. Apagado, o tenista da Lourinhã acusou as ocasiões desperdiçadas, sofrendo o primeiro ‘break’ no quarto jogo.



Desorientado, a disparar bolas fora, o ‘mágico’ perdeu toda a sua magia habitual e o primeiro ‘set’ por 6-1, em 32 minutos, depois de sofrer um novo ‘break’.



Nada conseguia despertar Elias que via como a confiança do campeão em título ia crescendo com pontos espetaculares, que arrancaram aplausos das bancadas, quase silenciosas diante do ocaso do seu favorito.



Após entregar o seu primeiro jogo de serviço do segundo parcial, o português mostrou-se desconcentrado, pouco seguro no serviço – o primeiro serviço raramente entrou – e acumulou erros atrás de erros – se a bola não ia fora, acabava na rede.



Com o espanhol a variar o jogo e dar-se ao luxo de cometer erros, sem se preocupar, Elias foi novamente quebrado no quinto jogo. E, num piscar de olhos, ou melhor, em curtos 65 minutos, Gastão Elias estava afastado do Estoril Open e Nicolas Almagro tinha garantido a reedição da final do ano passado, juntando-se ao compatriota Pablo Carreño Busta, o primeiro cabeça de série, no encontro dos quartos de final.



Com a queda na segunda ronda, o número dois nacional viu também cair o seu sonho de melhorar a dupla presença nos quartos de final do extinto Portugal Open (2013 e 2014) e de manter-se em competição até sexta-feira, dia em que chega a Portugal a sua namorada Isabela.