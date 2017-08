Gastão Elias eliminado nas "meias" de Floridablanca

Mário Aleixo - RTP 12 Ago, 2017, 11:30 / atualizado em 12 Ago, 2017, 11:30 | Ténis

No fim de uma jornada dupla, Gastão Elias, 173º do "ranking" mundial, perdeu com o argentino Guido Pella, primeiro cabeça de série e número 92 do mundo, em dois "sets", pelos parciais de 6-3 e 6-3, em uma hora e 14 minutos.



Horas antes, para os quartos de final, Gastão Elias tinha vencido o brasileiro João Souza, quarto pré-designado e 175º da hierarquia, pela primeira vez, por 6-1 e 6-3, em 68 minutos.



Gastão Elias regressou assim a uma meia-final do circuito "challenger", algo que não conseguia desde abril, em Barletta, Itália, num torneio em que viria a perder na final.