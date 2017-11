Gastão Elias perde final do "chellenger" de Montevideu

Mário Aleixo - RTP 13 Nov, 2017, 08:26 / atualizado em 13 Nov, 2017, 08:26 | Ténis

Cuevas, o primeiro cabeça de série do torneio, venceu o número 2 luso, que era o 57º da hierarquia há pouco mais de um ano (a 24 de outubro de 2016), em dois "sets", pelos parciais de 6-4 e 6-3, num embate que durou uma hora e 26 minutos.



O uruguaio entrou melhor no primeiro "set" e quebrou o serviço ao português no terceiro jogo, mas o tenista luso respondeu no oitavo, empatado o parcial a quatro. No jogo seguinte, Cuevas logrou, porém, novo "break", para fechar no seu serviço.



No segundo parcial, Cuevas voltou a quebrar o jogador luso no terceiro jogo e, depois, controlou o embate até final, para fechar com nova quebra de serviço, ao nono jogo.



Gastão Elias falhou, assim, o que seria o seu oitavo título em torneios da categoria "challenger", na 17ª final da carreira e terceira em 2017, com derrota em Barletta (Itália) e vitória em Campinas (Brasil), a 8 de outubro.



O tenista luso já tinha perdido com Cuevas nos oitavos de final da edição de 2015 do torneio uruguaio, mas, depois disso, havia empatado o confronto direto, ao vencer, em 2016, nos "oitavos" do torneio de Umag, na Croácia.