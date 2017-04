Gastão Elias tranquilo mesmo sem vitórias

Mário Aleixo - RTP 11 Abr, 2017, 08:52 | Ténis

Na semana em que regressa ao circuito "challenger", português Gastão Elias garantiu não estar preocupado com a ausência de resultados em torneios ATP, defendendo que está contente com o nível de ténis que tem praticado.



"Talvez em termos de resultados, (esta temporada) não esteja a ser a melhor. Em termos tenísticos, estou contente com o que tenho feito e com o que eu tenho vindo a melhorar", começou por dizer o número dois nacional.



A sua primeira época a tempo inteiro no circuito ATP está longe de ser o que imaginava -- nos oito torneios disputados, soma apenas duas vitórias, uma em Sydney, em meados de janeiro, e outra em São Paulo, no início de março -, mas Elias garante não estar apreensivo.



"Se calhar o facto de não estar a ganhar tantos jogos faça com que, em alguns momentos, duvide um pouco e pense duas vezes no que, normalmente, sai automático. Mas, sinceramente, não estou muito preocupado com isso, nem com o meu momento de forma", afiançou.



O 97.º jogador mundial assumiu que o circuito ATP não é para brincadeiras.



Estoril OPen no horizonte



Com a entrada direta no quadro principal garantida, o primeiro "wild-card" do terceiro Millenium Estoril Open confessou que quer sempre estar presente no único torneio português do circuito ATP.



Depois de duas presenças nos quartos de final no extinto Portugal Open (2013 e 2014), Elias não esconde que é esse o seu objetivo para a próxima edição.



O número dois nacional admitiu que o quadro do Estoril Open está forte, mas que acredita que tem hipótese contra qualquer uma das estrelas que vão estar no Clube de Ténis do Estoril.