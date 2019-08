Gonçalo e Frederico nos "quartos" em Baotou

Mário Aleixo - RTP Comentários 29 Ago, 2019, 10:12 / atualizado em 29 Ago, 2019, 10:12 | Ténis

Gonçalo Oliveira derrotou o australiano Aleksandar Vukic, 258.º do circuito, por 6-4, 3-6 e 6-0, em uma hora e 41 minutos, na terceira ronda do torneio chinês.



O portuense vai defrontar o também australiano James Duckworth, primeiro cabeça de série do torneio e 131.º do mundo, nos "quartos".



Nessa fase, Frederico Silva vai enfrentar o vencedor do embate entre o sérvio Pedja Krstin, 210.º do circuito, e Runhao Hua, 810.º, depois de ter derrotado Roberto Ortega-Olmedo, 242.º, por duplo 6-1, em 57 minutos.