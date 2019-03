Gonçalo Oliveira apura-se para a segunda ronda do torneio de Zhangjiagang

Lusa Comentários 19 Mar, 2019, 11:19 / atualizado em 19 Mar, 2019, 11:19 | Ténis

O tenista portuense, 286.º do ‘ranking’ mundial, necessitou de uma hora e 38 minutos para derrotar o 298.º do mundo, vencedor do torneio de juniores do US Open em 2017.



Na segunda ronda, Gonçalo Oliveira, que na segunda-feira subiu ao 99.º posto da hierarquia de pares, vai defrontar o bielorrusso Uladzimir Ignatik, 249.º do mundo, que, no único embate entre ambos, derrotou o português, em maio do ano passado, por 4-6, 6-3 e 7-6 (7-4), em Ostrava, na República Checa.