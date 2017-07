Gonçalo Oliveira apurado em Poznan

Mário Aleixo - RTP 18 Jul, 2017, 11:49 / atualizado em 18 Jul, 2017, 11:49 | Ténis

O tenista português Gonçalo Oliveira qualificou-se para a segunda ronda do "challenger" de Poznan, na Polónia, depois de derrotar o checo Petr Michnev, em dois "sets".



A disputar o seu terceiro torneio da categoria "challenger", Gonçalo Oliveira, 283º do "ranking" mundial, bateu o checo, 233º, por 6-2 e 6-4, em 67 minutos.



O português, de 22 anos, somou a sua segunda vitória num "challenger", depois de ter chegado à segunda ronda no Lisboa Belém Open.



Na segunda ronda do torneio de terra batida polaco, Gonçalo Oliveira vai defrontar o espanhol Jaume Munar, 264º da hierarquia mundial, ou o polaco Jerzy Janowicz, 107º.