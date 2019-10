Gonçalo Oliveira eliminado no "challenger" de Liuzhhou

O português Gonçalo Oliveira, 261.º do "ranking" mundial de ténis, foi eliminado na primeira ronda do "challenger" de Liuzhhou, pelo russo Konstantin Kravchuk, 307.º da hierarquia.

O portuense foi batido por duplo 6-2, em 59 minutos.



Também presente no torneio chinês, disputado em piso rápido, Frederico Silva, 206.º do circuito, que avançou diretamente para a segunda ronda, vai defrontar o japonês Rio Noguchi, 400.º do mundo.