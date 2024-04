Hurkacz derrota Martínez e conquista primeiro título em terra batida

No Clube de Ténis do Estoril, o segundo cabeça de série confirmou o favoritismo diante do 77.º classificado do ranking ATP, vencendo com os parciais de 6-3 e 6-4, em uma hora e 27 minutos.

Hubert Hurkacz, de 27 anos, somou o oitavo título da carreira, primeiro em terra batida, e sucedeu no palmarés do único torneio ATP português ao norueguês Casper Ruud.