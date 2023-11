Itália bate Sérvia de Djokovic e defronta Austrália na final da Taça Davis

A seleção italiana de ténis bateu hoje a Sérvia, do número um mundial Novak Djokovic, e qualificou-se para a final da Taça Davis, marcada para domingo em Málaga, onde irá lutar com a Austrália pela mítica ‘saladeira’.

A equipa transalpina, liderada por Jannik Sinner, quarto colocado no ranking ATP, derrotou a Sérvia por 2-1, depois do triunfo nos pares, selando o regresso à final da emblemática competição pela primeira vez desde 1998 (oitava da história).



Lorenzo Musetti (27.º ATP) não foi capaz de confirmar o favoritismo diante Miomir Kecmanovic (55.º ATP), no primeiro desafio de singulares, e, ao cabo de três ‘sets’, pelos parciais de 6-7 (7-9), 6-2 e 6-1, permitiu à equipa adversária somar o primeiro ponto da eliminatória.



No segundo encontro de singulares, disputado pelos dois melhores jogadores de cada nação, o jovem Sinner, de 22 anos, salvou três ‘match points’ para superar Djokovic, pela segunda vez nas últimas duas semanas, após a vitória na fase de grupos das ATP Finals, restabelecendo a igualdade no marcador, graças a parciais de 6-2, 2-6 e 7-5.



Remetida a decisão da eliminatória para o decisivo encontro de pares, Jannik Sinner e Lorenzo Sonego uniram esforços e, ao fim de uma hora e 37 minutos, impuseram-se a Djokovic e Kecmanovic, por 6-3 e 6-4, oferecendo a vitória à Itália.



Na final, agendada para domingo, a partir das 15:00 (em Lisboa), a formação capitaneada por Filippo Volandri vai tentar conquistar pela segunda vez, em oito tentativas, a ‘saladeira’, após o triunfo em 1976, desta vez frente a uma equipa australiana (vice-campeão em título) que já ganhou por 28 vezes a Taça Davis.