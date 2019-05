João Domingues avança para os quartos de final após desistência de Millman

Lusa Comentários 01 Mai, 2019, 14:50 / atualizado em 01 Mai, 2019, 14:51 | Ténis

O tenista de Oliveira de Azeméis, 214.º do `ranking` mundial, beneficiou de um aparente problema físico do australiano, 50.º, ao fim de 57 minutos de encontro no `court` central.

Na próxima ronda irá encontrar o vencedor do embate entre o argentino Guido Andreozzi e o grego Stefanos Tsitsipas, primeiro pré-designado da prova e 10.º da hierarquia mundial.