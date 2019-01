João Domingues avança rumo ao Open da Austrália

Mário Aleixo - RTP Comentários 10 Jan, 2019, 11:08 / atualizado em 10 Jan, 2019, 11:08 | Ténis

O tenista, 225.º do "ranking" venceu o turco Cem Ilkel, 252.º, por 6-7 (7), 6-3 e 6-4, em duas horas e 13 minutos.



Para chegar pela primeira vez ao quadro principal o tenista de Oliveira de Azeméis vai ter de ultrapassar o suíço Henri Laaksonen, 116.º do mundo e que nunca esteve na primeira ronda no Open da Austrália.



Esta é a quinta vez que João Domingues disputa a fase de qualificação de um torneio do "Grand Slam", sendo que nas quatro tentativas anteriores nunca tinha passado da primeira ronda.



João Sousa e Pedro Sousa têm entrada direta no primeiro major do ano.