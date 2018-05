João Domingues cai na primeira ronda

Lusa Comentários 01 Mai, 2018, 17:33 / atualizado em 01 Mai, 2018, 17:34 | Ténis

O jogador luso, 207.º do mundo, chegou ao quadro principal desta edição do torneio proveniente da fase de `qualifying`, mas foi incapaz de repetir a presença na segunda ronda do ano passado e foi derrotado pelo experiente tenista transalpino, de 32 anos, ao fim de uma hora e doze minutos, com os parciais de 6-3 e 6-2.

Simone Bolelli, 153.º do `ranking` mundial e outro dos tenistas apurados pelo `qualifying`, vai agora defrontar na segunda ronda o vencedor do encontro entre o espanhol Albert Ramos-Vinolas e o argentino Federico Delbonis, que se realiza ainda hoje.