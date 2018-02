João Domingues nos "oitavos" do Open de São Paulo

Mário Aleixo - RTP Comentários 27 Fev, 2018, 07:28 / atualizado em 27 Fev, 2018, 07:28 | Ténis

Frente a um jogador que também vinha da fase de qualificação, João Domingues, número 194 do mundo, superou-se e, após ter perdido o primeiro "set" para o argentino Renzo Olivo, 170º da hierarquia mundial, por 6-2, venceu os dois seguintes por 7-6 (8-6) e 7-5, ao fim de 3:12 horas em campo.



João Domingues está, pela segunda vez na carreira, nos oitavos de final de um evento ATP250, imitando a proeza do ano passado no Estoril Open.



Na próxima ronda, Domingues vai medir forças com o italiano Fabio Fognini, segundo cabeça de série em São Paulo e atual 20º do "ranking" mundial, que apenas entra em prova nesta segunda ronda.



Menos sorte teve Gastão Elias, atual 102 do mundo, que, frente ao quinto cabeça de série do torneio e número 49 do "ranking", o argentino Leonardo Mayer, ainda venceu o primeiro "set" por 7-5, tendo perdido os dois restantes no "tei-break", com 7-6 (12-10) e 7-6 (7-5) para o argentino, em encontro que durou 3:02 horas.