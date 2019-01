João Sousa abre eliminatória na Taça Davis

Mário Aleixo - RTP Comentários 31 Jan, 2019, 10:52 / atualizado em 31 Jan, 2019, 10:52 | Ténis

O vimaranense e 39.º do “ranking” mundial vai defrontar no primeiro encontro o jovem Bublik (171.º do circuito ATP), de 21 anos, naquele que será o primeiro embate entre ambos, na sexta-feira, no “court indoor” de piso rápido do National Tennis Center.



"A responsabilidade é sempre a mesma, já estou habituado a abrir as eliminatórias. Vou fazer o trabalho de casa com a equipa técnica para poder conhecer um pouco mais o meu adversário e vou dar, como sempre, o meu melhor. Vou tentar jogar bom ténis, que é sempre importante, vencer e ajudar Portugal a alcançar o Grupo Mundial", afirmou João Sousa.





Após a estreia do minhoto na sexta-feira às 8h00 em Lisboa, Pedro Sousa, número 101 da hierarquia, vai disputar o segundo encontro Mikhail Kukushkin (55.º ATP), o jogador mais credenciado da equipa anfitriã, que anteviu "uma eliminatória difícil" com uma equipa portuguesa composta por "bons jogadores" e liderada por "João Sousa, um jogador de topo do ténis mundial".A seleção vencedora vai juntar-se às já qualificadas Croácia, França, Espanha Estados Unidos, semifinalistas em 2018, e Argentina e Reino Unido, que receberam “wild card”, na fase final da Taça Davis que será disputada por 18 nações, enquanto a derrotada volta a competir no Grupo I, da respetiva zona Geográfica, em 2019.