João Sousa `atropelado` por Medvedev na estreia no Masters 1.000 de Monte Carlo

Lusa Comentários 15 Abr, 2019, 11:42 | Ténis

João Sousa, 51.º classificado do ranking mundial, foi incapaz de contrariar a superioridade de Medvedev, que ocupa o 14.º lugar na hierarquia da ATP e é 10.º cabeça de série na terra batida Monte Carlo, perdendo por duplo 6-1, em menos de uma hora de confronto (55 minutos no total dos dois `sets`).

Num embate de sentido único, o tenista português, de 30 anos, sofreu duas quebras de serviço no primeiro parcial e três no segundo `set`, a última das quais permitiu ao russo fechar o encontro, de forma sintomática, ao primeiro `match point` e com um jogo `em branco` de João Sousa.

O tenista português melhor posicionado no ranking mundial, mas que caiu oito lugares na atualização divulgada hoje, perdeu pela segunda vez consecutiva com Medvedev, após a derrota sofrida em São Petersburgo, em setembro de 2018, apesar de se ter imposto no primeiro confronto com o russo, no Estoril, em maio do mesmo ano.