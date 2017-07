João Sousa continua a descer no "ranking" mundial de ténis

Mário Aleixo - RTP 03 Jul, 2017, 09:14 / atualizado em 03 Jul, 2017, 09:14 | Ténis

O tenista português João Sousa desceu quatro posições no "ranking" mundial, fixando-se esta segunda feira no 62º lugar na hierarquia.



O número um nacional, que não ficava abaixo dos 60 melhores do mundo desde setembro de 2013, quando surgiu em 77º da classificação ATP, perdeu logo na primeira ronda em dois dos torneios que preparam o torneio do "Grand Slam" de Wimbledon, que começa hoje.



Há duas semanas, João Sousa caiu logo à primeira no torneio alemão de Halle. Na semana seguinte, o tenista vimaranense voltou a ser afastado na primeira eliminatória em Antalya, Turquia.



Numa classificação que continua a ser liderada pelo britânico Andy Murray, e que não sofreu mexidas na elite do "top 10", Gastão Elias, o número dois português, também desceu na lista mundial, onde ocupa agora a posição 115.



Pedro Sousa, que ficou a uma vitória de entrar no quadro principal de Wimbledon, manteve-se no lugar 153.



Em femininos, a alemã Angelique Kerber continua a liderar a classificação mundial, que também não sofreu alterações no grupo das dez primeiras.



Michelle de Brito, que também falhou a entrada no quadro principal de Wimbledon, desceu três posições, aparecendo na lista no lugar 283.