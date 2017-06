João Sousa continua em queda no "ranking" mundial de ténis

Mário Aleixo - RTP 26 Jun, 2017, 09:52 / atualizado em 26 Jun, 2017, 11:04 | Ténis

O tenista português João Sousa caiu um lugar no "ranking" mundial, figurando agora na 58ª posição na lista, que continua a ser liderada pelo britânico Andy Murray.



O número um nacional estreou-se na temporada de relva, em Halle, na Alemanha, com uma derrota logo na primeira ronda, desaire que empurrou João Sousa para um degrau abaixo da classificação mundial.



Gastão Elias, que chegou aos quartos de final do torneio "challenger" de Todi, em Itália, também desvalorizou no circuito, descendo três posições, para o lugar 113º.



O número três português, Pedro Sousa, também chegou aos quartos de final em outro "challenger" (segundo escalão) disputado na última semana, em Blois, França, e desceu uma posição no "ranking", para 153º.



O topo da hierarquia continua a ser ocupada por Murray, seguido do espanhol Rafael Nadal. Na elite do "top 10", apenas um tenista subiu na classificação, o croata Marin Cilic, que passou de sétimo para sexto, desalojando o canadiano Milos Raonic.



Kerber firma na liderança feminina



A classificação feminina também não sofreu alterações significativas nos lugares cimeiros. A alemã Angelique Kerber continua a comandar, seguida de perto da romena Simona Halep.



Michelle Larcher de Brito mantém-se como a mais cotada jogadora portuguesa, agora na posição 280, após uma ascensão de 14 lugares, depois de ter passado uma ronda no "qualifying" do torneio de relva de Birmingham, Inglaterra.