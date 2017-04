João Sousa é 37º no "ranking" mundial

Mário Aleixo - RTP 24 Abr, 2017, 10:53 | Ténis

O tenista português João Sousa caiu uma posição no "ranking" mundial de ténis, para 37º, no mesmo dia em que Gastão Elias voltou a sair do "top-100", fixando-se no 108º posto.



João Sousa manteve-se estável na tabela após uma semana em que foi eliminado na segunda ronda do torneio Masters 1000 de Monte Carlo.



Já o número dois nacional, que tinha pontos relativos à vitória no "challenger" de Turim a defender, não jogou qualquer torneio esta semana, pelo que sai dos 100 primeiros pela primeira vez desde 24 de abril de 2016, após um ano exato de permanência.



No topo da classificação, a mexida mais significativa foi a do espanhol Rafael Nadal, que subiu da sétima à quinta posição, depois de vencer em Monte Carlo pela décima vez. O britânico Andy Murray continua a liderar, à frente do sérvio Novak Djokovic e do suíço Stan Wawrinka.



Na classificação feminina, Michelle Larcher de Brito continua a ser a melhor portuguesa, surgindo em 226º, 12 lugares acima da semana passada.



No cimo do "ranking", a norte-americana Serena Williams celebrou a gravidez anunciada há alguns dias com o anunciado regresso à primeira posição, destronando a alemã Angelique Kerber, enquanto a checa Karolina Pliskova conservou o terceiro lugar.