João Sousa eliminado à primeira em Indian Wells

Comentários 09 Mar, 2019, 10:50 | Ténis

O número 1 nacional perdeu com o jogador norte-americano em três ‘sets’, pelos parciais de 6-4, 3-6 e 6-3, num embate que durou uma hora e 53 minutos.



Depois de ultrapassar três rondas no Open da Austrália, primeiro ‘Grand Slam’ do ano, João Sousa ainda só ganhou dois encontros, nas rondas inaugurais dos torneios de Buenos Aires e do Rio de Janeiro, ambos em terra batida.