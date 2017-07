João Sousa eliminado da competição de pares de Wimbledon

Lusa 05 Jul, 2017, 20:35 | Ténis

O duo luso-britânico saiu derrotado por 7-6 (7-2), 3-6, 6-4 e 7-6 (8-6), em três horas e quatro minutos.



João Sousa despede-se assim do All England Club e do terceiro ‘Grand Slam’ da temporada, depois de ter perdido com o alemão Dustin Brown na primeira ronda de singulares.