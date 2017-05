João Sousa eliminado em Madrid pelo italiano Fabio Fognini

Lusa 07 Mai, 2017, 16:17 | Ténis

João Sousa, que já tinha caído ao primeiro embate no Estoril Open, perdeu com o transalpino em dois ‘sets’, por um duplo 6-4, num embate em que cedeu dois dos quatro pontos de ‘break’ que enfrentou e não beneficiou de nenhum.



Fognini bateu o jogador português pela quinta vez, em seis confrontos diretos, e segunda em 2017, depois da vitória na ronda inaugural do Masters 1.000 de Miami.



O jogador luso perdeu o serviço no sétimo jogos do primeiro ‘set’ e no quinto do segundo.