João Sousa eliminado na primeira ronda do Masters 1.000 de Madrid

Lusa Comentários 07 Mai, 2019, 16:08 | Ténis

Sousa, que caiu para a 75.ª posição do 'ranking' ATP na segunda-feira, perdeu com o 'lucky loser' francês, 56.º da hierarquia, por 7-5, 5-7 e 6-1, em duas horas e 21 minutos.



Este foi o terceiro encontro entre os dois tenistas, com Mannarino a desempatar o confronto direto, com o segundo triunfo.



O vimaranense está a ter um mau início na temporada de terra batida, com quatro derrotas e apenas uma vitória, na primeira ronda do Estoril Open, no qual foi derrotado na segunda eliminatória, sendo que foi afastado na estreia no Masters 1.000 de Monte Carlo e no torneio de Barcelona.



João Sousa, ao lado do argentino Guido Pella, está na segunda ronda do quadro de pares, na qual vai defrontar os vencedores do encontro em que o finlandês Henri Kontinen e o australiano John Peers, oitavos cabeças de série, jogam com os australianos Nick Kyrgios e Bernard Tomic.