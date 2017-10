João Sousa eliminado no torneio de Tóquio

Mário Aleixo - RTP 02 Out, 2017, 10:02 / atualizado em 02 Out, 2017, 10:02 | Ténis

Na estreia em Tóquio, Sousa, 58º do mundo, foi batido por Tomic, 162º, por 6-3, 3-6, 6-3, em uma hora e 47 minutos, sofrendo a terceira derrota em outros tantos encontros com o australiano.



No terceiro parcial, João Sousa teve oportunidade de quebrar o serviço ao adversário no quinto jogo, mas acabou por ser ele a sofrer o "break" no jogo seguinte, falhando nova oportunidade de reentrar no encontro no sétimo jogo.



O antigo número 17 mundial, que apenas venceu ao quinto ponto de encontro, vai agora encontrar o vencedor do encontro entre o ucraniano Alexandr Dolgopolov e o russo Daniil Medvedev.

Tenista português caiu dois lugares no "ranking"

João Sousa caiu duas posições para o 58º lugar do "ranking" mundial de ténis, que continua a ser liderado pelo espanhol Rafael Nadal.



João Sousa continua a ser o melhor luso na hierarquia mundial, com Pedro Sousa a descer para 109º, enquanto Gastão Elias e João Domingues subiram um lugar para 146º e 180º, respetivamente.



Numa semana sem alterações no "top-10", Rafael Nadal continua na liderança, à frente do suíço Roger Federer e do britânico Andy Murray.



No "ranking" feminino, Michelle Larcher de Brito subiu para 340ª de uma lista, numa lista liderada pela espanhola Garbine Muguruza, seguida da romena Simona Halep e da ucraniana Elina Svitolina.