João Sousa eliminado no torneio de Umag

Mário Aleixo - RTP 19 Jul, 2017, 07:55 / atualizado em 19 Jul, 2017, 07:55 | Ténis

O tenista português, 63º jogador do "ranking" mundial, foi eliminado na primeira ronda do torneio ATP250 de Umag, na Croácia, em terra batida, ao perder com o britânico Aljaz Bedene.



No Estádio Goran Ivanisevic, João Sousa foi batido pelo 48º da hierarquia em três "sets", pelos parciais de 6-3, 4-6 e 6-4, em duas horas e nove minutos.



O número 1 luso entrou mal no encontro e perdeu os dois primeiros jogos de serviço, atenuados com um "break" no terceiro jogo, que podia ter repetido no quinto. Desperdiçou um ponto para o 2-3, ficou a perder por 1-4 e acabou derrotado por 3-6.



No segundo parcial, João Sousa voltou a perder o seu primeiro jogo de serviço e, com 0-2, teve de salvar quatro "break points". Fez o 1-2, empatou a dois e, depois do 3-4, logrou mais dois "breaks", acabando por repor a igualdade, com um 6-4.



O tenista luso voltou a sofrer no início do terceiro "set", tendo de salvar três "break points" no terceiro jogo, para, ao nono, acabar por ceder o seu serviço, em branco. A vencer por 5-4, o britânico não desperdiçou a oportunidade e ganhou por 6-4.



Bedene vai defrontar na segunda ronda o italiano Paolo Lorenzi, 34º e quarto cabeça de série, que ficou isento da primeira eliminatória.