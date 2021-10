Atualmente no 173.º lugar da hierarquia ATP, o jogador luso impôs o seu favoritismo diante do gaulês, 564.º, que permitiu uma quebra de serviço no primeiro parcial, suficiente para deixar Sousa embalado para o triunfo, conseguido apenas no "tie-break" do "set" seguinte.

Na próxima fase, o jogador vimaranense vai enfrentar o italiano Federico Gaio, 151.º, que afastou do torneio o compatriota Frederico Silva, na quarta-feira.