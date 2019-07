João Sousa falha apuramento frente a Nadal avassalador

RTP Comentários 08 Jul, 2019, 14:55 / atualizado em 08 Jul, 2019, 15:36 | Ténis

O português apesar de ter perdido os dois primeiros "sets", entrou a ganhar no terceiro.







Depois da histórica qualificação para os oitavos de Wimbledon, João Sousa, número um nacional e atual 69.º do mundo consegue igualar aquele que era o melhor registo em Majors, no US Open de 2018.







Agora consegue um honroso lugar ao defrontar o ex-campeão e terceiro cabeça de série, Rafael Nadal.