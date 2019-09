João Sousa na segunda ronda em São Petersburgo

Lusa Comentários 18 Set, 2019, 12:28 / atualizado em 18 Set, 2019, 12:31 | Ténis

No segundo encontro entre ambos, Sousa, 64.º do mundo, somou o segundo triunfo, ao vencer Kovalik, 206.º, por 6-2 e 6-3, em uma hora e 12 minutos.



Sousa, que vinha de três derrotas consecutivas em estreias em torneios, vai defrontar na ronda seguinte o russo Karen Kachanov, segundo cabeça de série e que ficou isento da primeira eliminatória.



Este será o segundo encontro entre os dois jogadores, depois de, em 2016, Khachanov, nono do 'ranking', ter vencido o vimaranense no torneio de Chengdu, na China.