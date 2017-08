João Sousa nos quartos de final em Kitzbuhel

Lusa 02 Ago, 2017, 19:54 | Ténis

O número um português, que ocupa o 62.º lugar do ‘ranking’ mundial, perdeu o primeiro 'set' e esteve em desvantagem no segundo, por 4-2, mas fechou a partida a seu favor ganhando os quatro jogos seguintes, incluindo dois 'breaks'.



O terceiro 'set' acabou por ser o mais desnivelado, e o mais rápido, uma vez que Lorenzi, 36.º da hierarquia e terceiro cabeça de série do torneio, apenas conseguiu vencer um dos seus jogos de serviço e cedeu os outros dois, antes de João Sousa encerrar o encontro com um jogo em 'branco', após duas horas e 27 minutos.



O vimaranense bateu Lorenzi pela terceira vez em outros tantos encontros e agora vai enfrentar o austríaco Gerald Melzer, 150.º jogador do mundo, que deixou pelo caminho o colombiano Santiago Giraldo.



Sousa e Melzer reencontram-se mais de um ano depois da vitória do português num confronto da Taça Davis, realizado em Guimarães.