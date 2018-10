João Sousa qualifica-se no Masters 1000 de Xangai

Mário Aleixo - RTP Comentários 06 Out, 2018, 11:56 / atualizado em 06 Out, 2018, 11:56 | Ténis

Segundo cabeça de série da fase de qualificação, o número um português venceu por 6-3 e 7-6 (8-6), após um hora e 37 minutos de encontro, frente ao 457.º jogador mundial, de apenas 21 anos, que beneficiou de um "wild card" para entrar no torneio.



No "set" inicial, o jogador vimaranense, de 29 anos, salvou dois "break-points" no primeiro jogo e um no quinto, antes de quebrar o serviço do adversário no oitavo e desequilibrar a partida a seu favor.



No segundo, Sousa começou melhor, com um "break" de entrada, mas cedeu o seu serviço no sexto jogo, e o encontro só se resolveu no desempate. O português esteve a perder por 5-3, mas deu a volta, ao vencer cinco dos últimos seis pontos, e fechou o encontro no segundo "match-point" de que dispôs.



No domingo, na ronda decisiva do "qualifying", João Sousa vai defrontar o francês Benoit Paire, número 63 mundial, frente ao qual ganhou duas vezes e perdeu outras tantas, nomeadamente na primeira ronda do torneio de Xangai em 2016.





Em quatro participações neste Masters 1000, o jogador português nunca ultrapassou a primeira eliminatória.