João Sousa sobe ao 70.º lugar do "ranking" mundial de ténis

Mário Aleixo - RTP Comentários 20 Mai, 2019, 11:09 / atualizado em 20 Mai, 2019, 11:09 | Ténis

João Sousa, que tem como melhor posição no "ranking" o 28.º lugar alcançado em 16 de maio de 2016, foi na semana passada eliminado na segunda ronda do Masters 1.000 de Roma, pelo suíço Roger Federer, terceiro da hierarquia.



A liderança mundial continua na posse de Djokovic, seguido do espanhol Rafael Nadal, que no domingo venceu em Roma o seu primeiro título desde agosto de 2018, ao impor-se ao sérvio por 6-0, 4-6 e 6-1.



No "top 10", destaque para o grego Stefanos Tsitsipas, campeão este ano no Estoril Open, que chegou às meias-finais em Roma -- foi derrotado por Nadal - e subiu ao sexto lugar na classificação, por troca com o japonês Kei Nishikori.



Ainda entre os portugueses, Pedro Sousa desceu duas posições e é 125.º tenista mundial, enquanto João Domingues subiu três lugares e ocupa agora o 160.º posto.



Em femininos, a checa Karolina Pliskova foi finalista vencida em Roma -- diante da britânica Johanna Konta - e chegou à vice-liderança do "ranking" WTA, subindo cinco lugares, atrás da japonesa Naomi Osaka.





Konta, que em Roma conseguiu o terceiro título da carreira, progrediu 16 posições, ocupando o 26.º lugar.