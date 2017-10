João Sousa sobe um lugar no "ranking" mundial

Mário Aleixo - RTP 23 Out, 2017, 09:54 / atualizado em 23 Out, 2017, 09:54 | Ténis

Sousa foi o único dos quatro portugueses no "top-200" a conseguir subir esta semana, mesmo que tenha sido apenas uma posição, mantendo-se como único luso entre os 100 melhores, sendo que Pedro Sousa (121º), Gastão Elias (128º) e João Domingues (171º) tiveram descidas.



Gonçalo Oliveira continua a aproximar-se do "top-200", depois de subir a 212º, a sua melhor posição de sempre.



No topo da tabela, Nadal mantém-se na frente, seguido do suíço Roger Federer e do britânico Andy Murray.



Também no setor feminino houve poucas mudanças na frente, com a romena Simona Halep a manter-se no topo, seguida da espanhola Garbiñe Muuruza e da checa Karolina Pliskova, num "ranking" em que Michelle Larcher de Brito é a melhor portuguesa, na 343ª posição.