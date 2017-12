João Sousa tem entrada direta no Open da Austrália

Lusa 06 Dez, 2017, 15:59 | Ténis

Atualmente no 57.º lugar do ‘ranking’ mundial, João Sousa é, de acordo com a lista de inscritos hoje divulgada, o único luso com lugar garantido no quadro de 128 tenistas que vão disputar o Open da Austrália, de 15 a 28 de janeiro.



Gastão Elias (115.º do mundo) e Pedro Sousa (126.º) são o 17.º e o 28.º ‘alternate’ e terão de esperar pela desistência de atletas para poderem entrar no quadro principal, embora tenham entrada na fase de qualificação.



A lista de inscritos é liderada pelo espanhol Rafael Nadal e pelo suíço Roger Federer, vencedor do torneio de Melbourne em 2017.



No quadro feminino, destaque para a presença da norte-americana Serena Williams, campeã em 2017 e que poderá regressar à competição, depois de ter sido mãe.