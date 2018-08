Kanepi derruba número um mundial Halep na estreia

Mário Aleixo - RTP Comentários 28 Ago, 2018, 08:42 / atualizado em 28 Ago, 2018, 08:42 | Ténis

Aos 33 anos, a 44.ª do "ranking" mundial bateu Halep pelos parciais de 6-2 e 6-4, em pouco mais de uma hora de encontro, num renovado Louis Armstrong Stadium, onde se fez história, já que, pela primeira vez na "Era Open", a primeira cabeça de série perde na ronda inaugural do US Open.



Kaia Kanepi, quartofinalista do US Open em 2010 e 2015, já tinha derrubado uma líder da hierarquia mundial em 2011, ano em que bateu a dinamarquesa Caroline Wozniacki. A próxima adversária da campeã do Estoril Open de 2012 será a suíça Jil Teichmann.



Wawrinka e Murray vitoriosos



Entre os masculinos, destaque para o embate que abriu a edição deste ano do US Open no Arthur Ashe Stadium, o maior estádio de ténis do mundo, com capacidade para 23.711 espetadores, entre o suíço Stan Wawrinka e o búlgaro Grigor Dimitrov.À semelhança do sucedido na primeira ronda de Wimbledon, o suíço e 101.º ATP levou a melhor sobre o búlgaro oitavo pré-designado e apurou-se para a segunda jornada com os parciais de 6-3, 6-2 e 7-5, em 2:30 horas. No confronto direto recuperou da desvantagem e igualou as quatro vitórias de Dimitrov de 27 anos.Tal como Wawrinka, o antigo número um mundial Andy Murray está, aos 31 anos, a regressar à competição, após uma cirurgia à anca direita no último mês de janeiro, e passou com algumas dificuldades na estreia em Flushing Meadows, onde ganhou o primeiro "Grand Slam" da carreira em 2012, antes de Wimbledon em 2013 e 2016.O britânico, atualmente na 382.ª posição da hierarquia mundial, derrotou o australiano James Duckworth em quatro sets, por 6-7 (5/7), 6-3, 7-5 e 6-3.Na competição feminina, além de Simona Halep, mais nenhuma das cabeças de série comprometeu o teórico favoritismo, numa ronda com destaque para o duelo entre duas veteranas, a norte-americana Venus Williams e a russa Svetalana Kuznetsova.O encontro não defraudou as expectativas do público do Arthur Ashe Stadium e Williams, bicampeã do US Open (2000 e 2001), enviou para casa a russa, vencedora de dois títulos do Grand Slam (US Open em 2004 e Roland Garros em 2009) pelos parciais de 6-3, 5-7 e 6-3.