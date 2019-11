Karolina Pliskova garante última vaga das `meias` das WTA Finals

Em Shenzhen, na China, Pliskova superiorizou-se com os parciais de 6-0, 2-6 e 6-4, num encontro que durou uma hora e 45 minutos, e assegurou o segundo lugar do grupo roxo, atrás da ucraniana Elina Svitolina, que já estava apurada.



Pliskova chega às meias-finais da competição pelo terceiro ano consecutivo e vai defrontar no sábado a atual líder do ranking, a australiana Ashleigh Barty.



Por seu lado, Halep, vice-campeã das WTA Finals em 2014 e vencedora do torneio de Wimbledon deste ano, sofreu a segunda derrota em três encontros e despede-se do solo chinês.



Na outra meia-final, igualmente agendada para sábado, a ucraniana Elina Svitolina, oitava do ranking e que somou três vitórias na fase de grupos, vai enfrentar a suíça Belinda Bencic, sétima da hierarquia mundial.