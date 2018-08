Kerber, Wozniacki e Djokovic vencem no US Open

Mário Aleixo - RTP Comentários 29 Ago, 2018, 07:40 / atualizado em 29 Ago, 2018, 07:40 | Ténis

A dinamarquesa Caroline Wozniacki é, aos 28 anos, a jogadora com melhor "ranking" (2.ª WTA) no "major" norte-americano, após a eliminação da líder mundial Simona Helep, e não encontrou grandes entraves para afastar a campeã do US Open de 2011, Samantha Stosur.



Num dia em que as temperaturas voltaram a ultrapassar os 30 graus e a humidade atingiu os 50 por cento, levando a algumas desistências, Wozniacki, que venceu dois títulos esta temporada (Open da Austrália e Eastbourne), bateu a veterana australiana, de 34 anos, pelos parciais de 6-3 e 6-2, em uma hora e 24 minutos.



A dinamarquesa e ex-número um mundial, detentora de 29 títulos WTA, marcou assim encontro para a segunda ronda com a ucraniana Lesia Tsurenko, que venceu a belga Alison van Uytvanck, por 6-3 e 6-2.



A campeã de Wimbledon, Angelique Kerber, assegurou igualmente a presença na fase seguinte do "Grand Slam" norte-americano, mas precisou de quase duas horas para superar a adversária russa Margarita Gasparyan (370.ª WTA), em vésperas do seu 24.º aniversário, em 1 de setembro, por 7-6 (7-5) e 6-3. A quarta cabeça de série alemã, de 30 anos, irá defrontar agora a sueca Johanna Larsson.



Tal como Kerber, que está à procura de um quarto título do "Grand Slam" em Nova Iorque (Open da Austrália e US Open em 2016 e Wimbledon em 2018), a quinta pré-designada, a checa Petra Kvitova, também não se deixou surpreender pela belga Yanina Wickmayer e, por 6-1 e 6-4, garantiu a qualificação para a segunda jornada.



Djokovic procura o 14.º major da carreira



Na competição masculina, destaque para o encontro entre o antigo número um mundial Novak Djokovic e o húngaro Marton Fucsovics, de 25 anos, disputado em quatro "sets" no Arthur Ashe Stadium.Naquele que foi o primeiro duelo entre ambos, o húngaro e número 41 ATP ainda conseguiu surpreender, "roubando" um parcial, mas o sérvio, bicampeão do US Open, conseguiu resistir e fechou o desafio pelos parciais de 6-3, 3-6, 6-4 e 6-0, em três horas e 01 minuto.Aos 31 anos e na sexta posição do "ranking" mundial, Novak Djokovic procura o 14.º major da carreira, depois de ter alcançado o primeiro "Golden Masters" da história em Cinccinati, e para isso terá de ultrapassar na segunda ronda o norte-americano Tennys Sandgren (quartofinalista este ano no Open da Austrália).O alemão Alexander Zverev, quarto cabeça de série, e o croata Marin Cilic (campeão do US Open de 2014) também se estrearam com vitórias.