Kontaveit bate Sakkari e decide Finais WTA com Muguruza

“Estou muito entusiasmada por chegar à final. Já estava orgulhosa por ter chegado ao torneio. Os últimos meses mostraram que posso jogar mesmo muito bem e ganhar a grandes jogadoras, de forma consistente, com autoconfiança. Quando cá cheguei não tinha nada a perder”, disse Kontaveit.



Duas horas e quatro minutos bastaram para a atleta báltica confirmar a sua primeira presença no encontro decisivo da prova que reúne as melhores do ano no ranking da WTA, no piso duro e rápido do estádio Akron, da cidade mexicana de Guadalajara.



Antes, a espanhola Garbiñe Muguruza, sexta favorita, tinha-se imposto à compatriota Paula Badosa (7.ª), com um duplo 6-3, em uma hora e 26 minutos, alcançando também pela primeira vez a final deste torneio.