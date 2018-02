Kyle Edmund é a segunda confirmação no Estoril Open

Lusa Comentários 28 Fev, 2018, 16:21 | Ténis

“Estou muito contente por regressar àquele que é um dos meus torneios preferidos do circuito. É sempre bom voltar ao Estoril e a Cascais, apreciar o excelente ambiente e jogar diante dos apaixonados fãs portugueses. Espero que à terceira seja de vez”, disse Kyle Edmund, citado pelo gabinete de imprensa da prova.



O britânico, de 23 anos, ocupa o 25.º lugar da hierarquia, o seu melhor registo de sempre, num ano em que conta sete vitórias e duas derrotas, a última perante o croata Marin Cilic, por 2-6, 6-7 (4-7) e 2-6, nas meias-finais do Open da Austrália.



Kyle Edmund já esteve nas duas últimas edições do Estoril Open, tendo perdido na segunda ronda em 2016, face ao francês Benoît Paire, e na primeira no ano passado, num embate frente ao português João Domingues.



Na terra batida do Clube de Ténis do Estoril, o britânico também jogou na variante de pares, tendo feito dupla com jogadores lusos: ao lado de Frederico Silva, chegou aos ‘quartos’ em 2016 e, com João Sousa, perdeu na primeira ronda em 2017.



Foi precisamente em pares que Kyle Edmund entrou para a história do ténis luso, quando contribuiu, ao lado de Frederico Silva, para os únicos títulos de Portugal no ‘Grand Slam’, em pares juniores, no US Open, em 2012, e em Roland Garros, em 2013.



“Temo-nos habituado a contar com a presença de jovens valores e Kyle Edmund não é exceção, regressando este ano com um estatuto completamente diferente e já dentro do ‘top 25’ do ‘ranking’ mundial”, congratulou-se o diretor da prova.



João Zilhão lembrou o “épico trajeto” do britânico até às meias-finais do Open da Austrália, “com vitórias sobre Kevin Anderson e Grigor Dimitrov pelo meio”, que faz de Edmund “um dos candidatos ao título” no Estoril.



A edição 2018 do Estoril Open, único torneio português do ATP World Tour, realiza-se de 28 de abril a 6 de maio, no Clube de Ténis do Estoril.