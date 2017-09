Martina Hingis também vence em pares femininos e soma 25.º `Grand Slam`

Lusa 11 Set, 2017, 09:45 / atualizado em 11 Set, 2017, 09:46 | Ténis





Nova Iorque, 11 set (Lusa) - A tenistas suíça Martina Hingis, já vencedora em pares mistos, repetiu o 'bis' de 2015 e venceu também a variante de pares femininos do Open dos Estados Unidos, conquistando o 25.º 'Grand Slam' da sua carreira.



Depois de ter arrebatado um primeiro título em Flushing Meadows ao lado do britânico Jamie Murray, repetindo Wimbledon, a helvética, de 36 anos, somou domingo o segundo cetro, formando dupla com Yung Jan Chan, de Taiwan.



Hingis, ex-número 1 mundial de singulares, e Chan superaram as checas Katerina Siniakova e Lucie Hradecka em dois 'sets', pelos parciais de 6-3 e 6-2.



"Vou ter de aguardar algum tempo para ver o que isto significa, mas já posso dizer que ter 25 torneios do 'Grand Slam' é um pouco inacreditável. Estou muito orgulhosa", afirmou Hingis, que, em 1997, com 16 anos, venceu a final de singulares face à norte-americana Venus Williams.



A tenista suíça conta agora, no 'Grand Slam', cinco títulos em singulares (três na Austrália, um em Wimbledon e outro no US Open), 13 em pares femininos e sete em pares mistos.