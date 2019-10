Medvedev vence em Xangai e ganha segundo Masters 1000

Mário Aleixo - RTP Comentários 13 Out, 2019, 11:39 / atualizado em 13 Out, 2019, 11:39 | Ténis

Na sexta final consecutiva, incluindo a do Open dos Estados Unidos, quarto torneio do Grand Slam, o russo, de 23 anos, mostrou estar a atravessar a melhor fase da carreira e derrotou Zverev, por 6-4, 6-1, em uma hora e 14 minutos.



O número quatro do mundo tinha sido derrotado por Zverev, sétimo da hierarquia mundial, nos quatro anteriores encontros entre os dois, somando agora o primeiro triunfo sobre o alemão.



Na melhor temporada da carreira, o russo tem os recordes de triunfos em piso rápido (46) e em encontros de torneios Masters 1000 (22) esta temporada.





Este foi o sétimo título ATP de Medvedev e o quarto esta temporada, sendo que este é o segundo Masters 1000 que vence em 2019, depois de ter triunfado em Cincinnati, nos Estados Unidos.