Muguruza de regresso às meias-finais em Wimbledon

Lusa 11 Jul, 2017, 16:03 | Ténis

A 15.ª jogadora mundial garantiu o regresso às meias-finais de um ‘Grand Slam’, fase que não atingia desde que se sagrou campeã em Roland Garros no ano passado, ao derrotar a oitava tenista do ‘ranking’, por 6-3 e 6-4, em uma hora e 16 minutos.



Na próxima ronda do ‘Grand Slam’ londrino, Muguruza vai defrontar a vencedora do embate entre a norte-americana CoCo Vandeweghe e a eslovaca Magdalena Rybarikova.