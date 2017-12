Nadal e Muguruza eleitos campeões do mundo

Lusa 08 Dez, 2017, 15:17 | Ténis

Esta é a terceira vez que Nadal merece a distinção, ao contrário da sua compatriota, que recebe o galardão pela primeira vez. Há quase 20 anos, mais precisamente desde que os norte-americanos Pete Sampras e Lindsay Davenport foram eleitos campeões mundiais em 1998, que os premiados não eram do mesmo país.



“Estou muito feliz por receber este prémio da ITF e por ser o campeão mundial de 2017. Passaram quatro anos desde que terminei o ano como número um mundial e, por isso, isto tem um significado especial”, assumiu o líder do ‘ranking’ ATP.



O maiorquino, de 31 anos, é o jogador mais velho a ser distinguido com o título pela entidade que tutela o ténis mundial. Depois de anos atribulados, pautados por lesões, Nadal protagonizou um regresso fulgurante ao topo da hierarquia, ao ampliar o seu recorde de triunfos em Roland Garros, com um décimo troféu, e ao conquistar o seu terceiro cetro no Open dos Estados Unidos.



‘Rafa’, que também foi finalista do Open da Austrália e somou seis títulos, tornou-se no mais velho tenista a terminar o ano como número um mundial, desde que o ‘ranking’ ATP foi criado em 1973.



O ano do ‘regresso’ de Nadal foi o da confirmação de Garbiñe Muguruza, que se sagrou campeã em Wimbledon e terminou o ano na vice-liderança da hierarquia feminina, atrás da romena Simona Halep, depois de ter atingido o topo do ‘ranking’ WTA em setembro.



“Ser considerada campeã mundial pela ITF num ano tão competitivo é fantástico para mim e é ainda mais especial porque o Rafa foi premiado no setor masculino”, confessou a segunda espanhola da história a receber o prémio – a primeira foi Arantxa Sánchez-Vicario em 1994.



Em pares, a federação internacional reconheceu a dupla masculina composta pelo polaco Lukasz Kubot e o brasileiro Marcelo Melo, e a feminina, constituída pela recém-retirada suíça Martina Hingis e por Chan Yun-Jan, de China Taipé.