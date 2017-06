Nadal está nas "meias" de Roland Garros

Mário Aleixo - RTP 07 Jun, 2017, 11:38 | Ténis

O tenista espanhol Rafael Nadal, que procura o décimo título em Roland Garros, apurou-se esta quarta feira para as meias-finais do torneio francês do "Grand Slam", beneficiando da desistência do compatriota Pablo Carreño Busta.



Nadal, quarto do "ranking" mundial, vencia por 6-2 e 2-0 quando o atual campeão do Estoril Open, 21º da hierarquia, abandonou, devido a uma lesão muscular nos abdominais.



Nas meias-finais, Nadal vai defrontar o vencedor do encontro entre o sérvio Novak Djokovic, número dois do mundo e detentor do título, e o austríaco Dominic Thiem, sétimo do circuito.