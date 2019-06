Nadal na 12.ª final ao vencer Federer

Lusa Comentários 07 Jun, 2019, 14:53 / atualizado em 07 Jun, 2019, 15:33 | Ténis

Nadal, segundo da hierarquia mundial, impôs-se ao terceiro do ranking, por 6-3, 6-4 e 6-2, em duas horas e 25 minutos, para chegar à final do torneio de terra batida parisiense.

O recordista de títulos no `major` francês, com 11 troféus, vai defrontar na final o vencedor do embate entre o sérvio Novak Djokovic, número um do mundo, e o austríaco Dominic Thiem, finalista em Roland Garros em 2018 e quarto do circuito.