Nadal vence Tsitsipas e apura-se para a final na Austrália

Nadal, segundo cabeça de série, que já conquistou 17 títulos do "Grand Slam", mas apenas um no torneio de piso duro australiano, em 2009, impôs-se a Tsitsipas, 15.º tenista do mundo, pelos parciais de 6-2, 6-4 e 6-0, após uma hora e 48 minutos de encontro, referente às meias-finais, assegurando a presença no jogo decisivo, que perdeu em 2012, 2014 e 2017.



O espanhol vai disputar o título no Open da Austrália com o vencedor do encontro entre o sérvio Novak Djokovic, líder do "ranking" mundial e primeiro cabeça de série, e o francês Lucas Pouille, 31.º classificado da hierarquia, estreante em meias-finais de um "major", que se realiza na sexta-feira.