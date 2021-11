Naomi Osaka questiona desaparecimento de Peng Shuai

”, frisou.Osaka, de 24 anos, disse esperar que Peng e a sua família “estejam bem”.“Estou chocada com a situação atual”, escreveu.Outros jogadores importantes, incluindo Novak Djokovic, e os organizadores dos torneios de ténis profissional feminino e masculino, apelaram a uma investigação completa sobre as alegações feitas pela bicampeã de duplas do Grand Slam.No início do mês, Peng acusou o antigo vice-primeiro-ministro chinês Zhang Gaoli de a ter forçado a manter relações sexuais, através de uma mensagem difundida no Weibo, o Twitter chinês.A mensagem foi removida poucos minutos depois e a imprensa chinesa, que está submetida à censura exercida pelo regime, não referiu o assunto.Mais de uma semana após a denúncia, o presidente e chefe executivo da Associação de Ténis Feminino (WTA), Steve Simon, emitiu uma declaração a defender que “”.Na segunda-feira, Andrea Gaudenzi, o presidente da ATP, que representa os profissionais masculinos, disse que as autoridades do ténis estão “” de Peng Shuai.





Peng, de 35 anos, escreveu que o antigo vice-primeiro-ministro e membro do Comité Permanente do Politburo do Partido Comunista Chinês, a cúpula do poder na China, a forçou a manter relações sexuais, apesar das repetidas recusas, após uma partida de ténis há três anos.