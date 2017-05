Nishikori abandona Masters 1000 de Madrid

Mário Aleixo - RTP 12 Mai, 2017, 11:58 | Ténis

"O meu pulso não está a 100% e não quero arriscar", justificou o japonês, que não esteve no torneio de Barcelona pela mesma razão.



O tenista disse ainda que tem uma oportunidade de jogar em Roma, mas que não o pode garantir, salientando, no entanto, que o mais importante será sempre Roland Garros, o segundo torneio do "Grand Slam" da época.



Djokovic, segundo do "ranking" mundial, segue assim diretamente para as meias-finais de Madrid.