Novak Djokovic cai na terceira ronda de Indian Wells

Djokovic, vencedor dos últimos três torneios do "Grand Slam", perdeu pelos parciais de 6-4 e 6-4 frente ao 39.º da hierarquia mundial, em encontro que durou apenas uma hora e 36 minutos.



Além de Djokovic, o torneio também já não conta com o terceiro cabeça de série, o alemão Alexander Zverev, que caiu frente ao compatriota Jan-Lennard Struf, 55.º da hierarquia, enquanto o espanhol Rafael Nadal, segundo do mundo, prossegue em prova.





Na competição feminina, a romena Simona Halep, segunda do "ranking", caiu nos oitavos de final, ao perder diante da checa Marketa Vondrousova por 6-2, 3-6 e 6-2, numa prova em que a líder da hierarquia, a japonesa Naomi Osaka, defronta nos oitavos de final a suíça Belinda Bencic, 23.ª.