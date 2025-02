O português Nuno Borges, numero um nacional, impôs-se esta terça-feira ao francês Arthur Fils, 19.º do ranking mundial de ténis, e avançou para a segunda ronda do torneio do Dubai.

Nuno Borges, 38.º do ranking ATP, bateu o Fils, segundo francês da hierarquia, atrás de Ugo Humbert, pelos parciais de 6-2 e 6-1, em uma hora e dois minutos, na estreia no torneio nos Emirados Árabes Unidos.



O maiato, de 27 anos, que na semana passada em Doha também atingiu a segunda ronda, vai defrontar nos oitavos de final o vencedor do encontro entre o canadiano Félix Auger-Aliassime, 21.º do mundo, e o cazaque Alexander Bublik, 51.º.